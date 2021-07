Cidades Idosa de 97 anos é encontrada após 28 horas perdida em mata na zona rural de Formosa Segundo os Bombeiros, a mulher estava consciente, sem nenhum ferimento, mas desorientada

Uma idosa de 97 anos foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros após ficar 28 horas desaparecida em uma mata na zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a corporação, a mulher estava consciente, sem nenhum ferimento, mas desorientada. A idosa saiu de casa por volta de 13h do dia 19 para buscar lenha, como de costume, e não retornou até o início...