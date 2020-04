Atualizada às 8h44.

Uma mulher de 77 anos é a primeira paciente com suspeita do novo coronavírus (Covid-19) internada na Maternidade Célia Câmara, mais conhecida como Maternidade Oeste, no Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia. Material para exame já foi coletado e a unidade aguarda o resultado.

De Goiânia, a paciente foi transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itaipu neste domingo (12). Segundo a unidade, ela possui doença pulmonar obstrutiva crônica, cardiopata e há alguns dias apresenta tosse seca.

Na última segunda-feira (6), a Maternidade Célia Câmara abriu as portas. A unidade irá atender os pacientes que se enquadrarem com o novo coronavírus (Covid-19). De início foram liberados 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), inclusive com o serviço de Telemedicina que permitirá o monitoramento do paciente até mesmo fora do quarto. Outro benefício desse serviço é que os profissionais de saúde da unidade poderão falar sobre Covid-19 com autoridades e especialistas de todo País.