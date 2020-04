A terceira morte pelo novo coronavírus (Covid-19) no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, é de uma idosa de 71 anos, que era hipertensa e tinha problemas cardiovasculares. O óbito aconteceu no ultimo dia 14, mas o resultado do exame do Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) saiu somente agora e a morte foi incluída nos dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) na lista do município.

O secretário de saúde da cidade, José Walter Marques Faria, explicou que inicialmente a idosa foi atendida em uma unidade de saúde da cidade, mas testou negativo para a Covid-19. Seu estado de saúde piorou e ela foi transferida na madrugada do dia 13 para 14 para o Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao coronavírus em Goiás (HCamp), em Goiânia, onde nova amostra foi coletada e encaminhada para o Lacen. A idosa morreu no mesmo dia que chegou ao Hcamp.

No início desta quarta-feira (29), Luziânia contabiliza 176 casos notificados, 44 descartados, 113 monitorados, 17 confirmados, dos quais com 3 mortes, e 6 curados. Dois casos seguem sob investigação laboratorial.