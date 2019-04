Vida Urbana Idosa de 69 anos é atropelada e morre no setor Jardim América, em Goiânia O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas teve embriaguez comprovada no Instituto Médico Legal

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas teve embriaguez comprovada no Instituto Médico Legal Uma idosa de 69 anos de idade morreu atropelada por um carro na noite desse sábado (13), no setor Jardim América, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima Marlene Luzia Nogueira Lobo atravessava o cruzamento da Rua...