Cidades Idosa com Covid-19 espera vaga de UTI pelo Ipasgo há 24 horas, diz familiar Aposentada de 78 anos não conseguiu o leito que precisa, mesmo tendo plano privado. Enquanto isso, ela aguarda em uma enfermaria lotada

A aposentada Terezinha Iesse da Silva, de 78 anos, está há 24 horas aguardando uma vaga em um leito de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para paciente com coronavírus. Enquanto não consegue, ela espera na enfermaria do Hospital São Lucas, em Goiânia. Ela é usuária do Instituto de Assistência dos Servidores de Goiás (Ipasgo) e entrou com um pedido de vaga às 17h20 d...