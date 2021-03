Cidades Idosa com Covid-19 consegue vaga de UTI pelo Ipasgo após 6 dias Aposentada estava internada em uma semi-UTI improvisada de Goiânia desde o dia 9 de março. “A gente já está mais tranquilo”, mas agora começa “outra batalha”, diz neta

A aposentada Terezinha Iesse da Silva, de 78 anos, conseguiu transferência para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Garavelo, após seis dias de espera. Ela é usuária do Instituto de Assistência dos Servidores de Goiás (Ipasgo) e aguardava em uma semi-UTI improvisada no Hospital São Lucas. O nome de Terezinha entrou na fila de UTI...