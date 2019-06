Cidades Idosa com câncer é roubada enquanto dormia em ônibus que viajava para Goiânia Ela enfrenta um câncer no útero e o dinheiro levado seria para custear as despesas do tratamento

Um homem roubou dinheiro da bolsa de uma idosa que dormia dentro do ônibus, enquanto viajava de Minaçu para Goiânia. Imagens da câmera de segurança do veículo flagraram toda a ação, mas a vítima não quis registrar a ocorrência. O crime aconteceu no último dia 11 de junho. A vítima, de 69 anos, viajava sozinha para se consultar na capital. Ela enfrenta um câncer no úte...