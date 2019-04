Vida Urbana Identificados corpos das vítimas encontradas dentro de carro na zona rural de Fazenda Nova Corpo de Bombeiros ajudou a remover os cadáveres da caminhonete

Os ocupantes da caminhonete encontrados mortos dentro do veículo, nesta segunda-feira (22), na zona rural de Fazenda Nova, cidade que fica a 206 quilômetros de Goiânia foram identificados. As vítimas são Edival Rodrigues Arantes, de 56 anos, Idna de Araújo Arantes, de 50, Rita e Edilco Leite Antunes, 51. Os corpos foram retirados do veículo com a ajuda dos bombeiro...