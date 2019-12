Cidades Identificadas mais duas vítimas de rompimento de barragem da Vale em Brumadinho Outras 11 pessoas continuam desaparecidas em decorrência do colapso da barragem da mina do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro deste ano

A Polícia Civil informou neste sábado, 28, que identificou mais duas vítimas do rompimento da barragem da Vale na região de Brumadinho, em Minas Gerais. O total de mortos na tragédia subiu para 259. Outras 11 pessoas continuam desaparecidas em decorrência do colapso da barragem da mina do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro deste ano. Os dois corpos identificados foram de Jo...