Cidades Identificadas as vítimas de queda de helicóptero no Lago das Brisas, em Buriti Alegre O piloto e duas passageiras morreram. Uma terceira passageira sobreviveu e está internada em um hospital da região

*Atualizada às 13h44 O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás divulgou no final da manhã deste domingo (25) a identificação de três das quatro vítmas de um acidente de helicóptero que deixou três pessoas mortas na noite do último sábado (24) no Lago das Brisas, em Buriti Alegre (GO). Morreram o piloto, Ricardo Magalhães Barros, e as passageiras Mickael...