Cidades IBGE inicia Pesquisa Nacional de Saúde e deve visitar 108 mil domicílios Visitas ocorrerão em mais de 2 mil municípios até fevereiro de 2020. Dados permitirão traçar raio X da saúde do brasileiro e do atendimento do SUS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou, nesta segunda-feira, 26, a coletar dados para a nova Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Os pesquisadores vão visitar 108 mil domicílios em mais de dois mil municípios do País até fevereiro de 2020. O objetivo é traçar um verdadeiro raio X da saúde do brasileiro e do atendimento no Sistema Ú...