Cidades IBGE abre processo seletivo com mais de 7 mil vagas em Goiás Salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.100. As inscrições seguem até o dia 24 de março

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta quinta-feira (5) processo seletivo simplificado onde oferece mais de 7 mil vagas temporárias para Goiás. Os selecionados irão trabalhar no Censo Demográfico 2020. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.100. As inscrições seguem até o dia 24 de março e devem ser feitas no site da Cebraspe. Em todo o Brasil, o proce...