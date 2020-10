Cidades Ibama suspende compra de 20 mil retardantes de fogo após ação popular em Cavalcante (GO) Ação de moradores de Cavalcante foi apresentada à Justiça Federal na última sexta-feira (16)

Após uma ação popular movida por moradores do município de Cavalcante, em Goiás, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) suspendeu a compra emergencial de 20 mil litros de retardante de fogo. O órgão informou à Justiça Federal. Ação de moradores de Cavalcante foi apresentada à Justiça Federal na última sexta-feira (16) c...