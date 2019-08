Cidades Ibama e Polícia Federal fazem ação contra incêndios no Mato Grosso Operação Siriema combate queimadas que já consumiram quase a totalidade da terra indígena Areões, na divisa com Goiás. Fiscalização resultou em multas de R$ 7,5 milhões

Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) e da Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã de ontem, uma operação de combate a desmatamento e queimadas no Mato Grosso. Denominada Siriema, a operação teve início na terra indígena Areões, no leste do Estado, na divisa com Goiás. A área é habitada pelos povos Xavantes. Segundo dados...