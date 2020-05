Cidades Hugo tem 37% dos leitos bloqueados por causa do coronavírus em Goiânia Hospital mudou a estrutura para garantir o isolamento de pacientes doentes. Outras unidades como o Huana e o Crer também fizeram ajustes

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) está com 37% dos leitos bloqueados para garantir o isolamento de pacientes com o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Das 402 vagas da unidade, 149 estavam bloqueadas na noite de ontem (14). Gestores da área da Saúde garantem que esta diminuição da oferta de acomodações no sistema público não está prejudicando outros atendimentos, p...