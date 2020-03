Pacientes internados no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) só poderão receber visitas às terças, quintas-feiras e domingos. A medida, que foi anunciada por meio de portaria tem como objetivo barrar o avanço da Covid-19 garantindo mais segurança e menor exposição a pacientes internados, seus acompanhantes e trabalhadores da unidade. As mudanças começam a valer nesta quarta-feira (18) e as restrições podem ser ampliadas nos próximos dias dependendo das orientações das autoridades de saúde.

Por meio de nota, o Hugo afirmou ainda que visitantes que apresentarem sintomas podem ser barrados de entrar na unidade. A medida vale para enfermarias e também Unidades de Terapia Intensivas (UTIs). Além dos dias da semana, é preciso ressaltar que apenas um acompanhante por paciente será liberado a cada dia. “A diretoria do Hugo reforça que os padrões de conduta em todas as situações têm como foco a preservar a segurança de todos os pacientes e colaboradores do hospital e manter a excelência, qualidade e atendimento humanizado”, afirma o documento.

Colaboradores da unidade foram orientados a redobrarem a atenção com pessoas que apresentarem sintomas similares a resfriados. O mesmo pedido foi feito para quem trabalha na recepção do Hugo. Diretora-geral da unidade, Dulce Xavier afirmou que é preciso ser severo nessa fase a fim de diminuir a disseminação do novo coronavírus para garantir a amplitude das políticas públicas.