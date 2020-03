Sem receber visitas desde que foi determinado isolamento social como maneira de conter o avanço do coronavírus, os pacientes do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) poderão matar um pouquinho da saudade de amigos e parentes através de mensagens. Foi disponibilizado um e-mail para receber as mensagens, que são impressas e entregues para os destinatários.

A ouvidora do hospital, Ariana Soares diz que este era um projeto para ser desenvolvido em um futuro próximo, mas que foi adiantado por conta da pandemia. “Por conta do isolamento, que implicou na suspensão das visitas, decidimos apressar esse projeto e colocá-lo logo em prática”, diz. Ariana acrescenta que o resultado tem sido gratificante. “Os pacientes que já receberam as mensagens ficam bastante emocionados”, diz.

Por enquanto, as mensagens só podem ser encaminhadas por e-mail. “As mensagens inclusive podem ter fotos. Vamos imprimir e entregar. Quem não puder ler sozinho terá o apoio das nossas psicólogas. Com certeza são momento importantes para esses pacientes que estão internados aqui”, ressalta. A ouvidora destaca que o projeto denominado Hugo Solidário já está ativo e não tem data para ser encerrado.

A ouvidora ainda destaca que este e-mail não será usado para repassar informações sobre estado de saúde e prognóstico de pacientes. No assunto do e-mail, o remetente deve escrever o nome completo do paciente e a data de nascimento ou ou número do leito em que está internado.

O e-mail deve ser enviado para: hugosolidario@ints.org.br