Cidades Hotel de Goiânia abriga pessoas em situação de rua, mas é preciso triagem Mensagem compartilhada pelo WhatsApp diz que população de rua pode procurar o estabelecimento para se abrigar do frio, mas serviço se dá por meio de cadastramento junto à Prefeitura

Ao contrário do que diz publicação compartilhada em massa no WhatsApp, pessoas em situação de rua de Goiânia não devem se encaminhar diretamente ao hotel em projeto da Prefeitura. A gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), possui serviço de acolhimento a essas pessoas em parceria com um estabelecimento, como d...