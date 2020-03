O hospital goiano destinado exclusivamente para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19), o Hospital de Campanha (Hcamp), já tem quatro pacientes internados.

O diretor da unidade de saúde, Guillermo Sócrates, já havia adiantado durante uma entrevista ao POPULAR, que pode ser conferida na íntegra no perfil do jornal no Facebook e no Youtube (veja vídeo), que nesta sexta-feira (27) o hospital contava com três pacientes internados.

O primeiro paciente a ser internado na unidade foi um idoso de 72 anos, que era casado com a primeira vítima fatal da doença no Estado. Ele e a senhora de 66 anos viviam em Luziânia.

Segundo a assessoria do Hcamp, outras duas pessoas foram internadas em leitos críticos e semicríticos, sendo que uma delas está em observação e deve ser transferida para outra unidade de saúde.

Neste sábado, o quarto paciente deu entrada no hospital. Se trata de uma senhora que veio do interior. Outros três pacientes foram atendidos no local e orientados a cumprir quarentena em casa.

Visitações

Sócrates explica que na unidade de saúde, que conta com 70 leitos críticos e 110 leitos semicríticos, visitações são proibidas. “Estamos desenvolvendo a possibilidade de contato por telefone e por aplicativos, para que os pacientes possam ter contato com as famílias do lado externo”, esclarece.

De acordo com o diretor-geral essa e outras medidas adotadas pelo hospital como, por exemplo, a prática da telemedicina para o tratamento dos pacientes quando for necessário a consulta de outros especialistas.

A prática consiste na comunicação direta entre dois médicos: o especialista (de forma remota) e o responsável presencialmente pelo paciente. Assim, eles conseguem discutir o quadro de saúde e estratégias de tratamento. Dessa forma, os médicos especialistas não precisam entrar na unidade de saúde e correr o risco de serem infectados pelo vírus.