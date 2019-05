Cidades “Hospital não corre risco de ser indiciado”, diz delegada sobre estupro dentro de UTI em Goiânia Segundo Paula Meotti, a unidade hospitalar comunicou os fatos e se mostrou disponível em ajudar

A titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Paula Meotti, contou que o Hospital Goiânia Leste, no Setor Universitário, na capital, não corre o risco de indiciado no caso da estudante de arquitetura vítima de abuso sexual dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do estabelecimento. “Se eles tivessem agido de maneira negligente em relação a...