Cidades Hospital Municipal de Aparecida realiza segunda captação de órgãos e beneficia cinco pacientes Doadora era mulher de 61 anos que teve morte cerebral. Foram captados rins, fígado e córneas

Uma única doadora ajudou outras cinco pessoas que aguardavam córneas, fígado e rins na fila do transplante. Na madrugada desta quinta-feira (28), o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) realizou a segunda captação de órgãos para transplante. Foram captados rins, fígado e córneas. O fígado foi enviado a um receptor no Rio de Janeiro, os rins e as córneas f...