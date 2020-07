Cidades Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia tem 15 pacientes recuperados da Covid-19 em três dias Pacientes têm idades entre 25 e 88 anos deram entrada na unidade de saúde com sintomas parecidos: falta de ar, fraqueza, tosse e febre

Em três dias, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap) registrou a recuperação de 15 pacientes diagnosticados com a Covid-19. Todos receberam alta no último fim de semana e, em casa, seguem na fase final da recuperação. Cinco saíram na sexta (24), quatro no sábado (25) e seis na tarde desse domingo (26). Os pacientes têm idades entre 25 e 88 anos deram ...