Cidades Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia muda gestão Novos diretores querem implementar programa de manutenção ao enfrentamento ao coronavírus

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) anunciou mudança de gestão. Quem assume no lugar do antigo diretor Paulo Rassi é a administradora Dulci Xavier. Ela tem como missão implementar o programa de manutenção de enfrentamento ao coronavírus. A unidade tem sido referência no tratamento de pacientes com Covid-19. Dulci Xavier foi diretora-geral do Hospit...