Cidades Hospital libera corpo de idoso para família errada em Goiânia O homem veio do município de Campinaçu e realizava tratamento contra um câncer no pulmão e na cabeça

O corpo de um idoso, de 75 anos, foi liberado na madrugada desta terça-feira (14) pelo setor de necropsia do Hospital de Câncer Araújo Jorge (ACCG) para a família errada. O homem veio de Campinaçu e passava por tratamento contra um câncer no pulmão e na cabeça. Ao chegar por volta da 4 horas da manhã no necrotério do hospital, a família descobriu que o corp...