O Hospital Lúcio Rebelo, na Alameda Couto Magalhães, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, fechado desde o ano passado, quando a justiça determinou sua penhora para pagamento de dívidas trabalhistas para 529 ex-funcionários, está sendo preparado para ser reaberto e atender possíveis pacientes que apresentem sintomas do novo coronavírus. A Organização Social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) conseguiu na justiça a autorização para gerir a unidade.

Em nota a OS, que tem sede em Goiânia, informou que firmou contrato com a Recuperação Judicial do Hospital Lúcio Rebelo e que já possui autorização da Justiça para gerir a unidade. A superintendente-geral do IBGH, Lázara Mundim, explicou na nota que a unidade retornará suas atividades com 60% dos leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e que as vagas remanescentes fircarão disponíveis para atendimento de convênios e particulares.

Ela ainda diz que a unidade tem uma oferta para a Secretaria Estadual de Saúde (SES) também para atender casos de Covid-19, com o hospital sendo uma retaguarda de suporte para as autoridades empenhadas no trato dessa pandemia. Desde esta sexta-feira (10) uma equipe de dez pessoas está na unidade realizando a limpeza e a desinfecção, trabalho que deve durar até domingo.

Essa OS também é responsável pela gestão do Hospital Estadual de Jaraguá Dr Sandino de Amorim (HEJA); do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ), em Pirenópolis e Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO), em Santa Helena de Goiás. Além do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Macapá, no Amapá.

Secretarias

A SES também emitiu nota sobre o assunto informando que o Estado já desenvolve ações de nível 4 para enfrentamento da Covid-19, mesmo estando no nível 2. Desta forma, caso exista a necessidade de ativar a unidade, ela poderá ser usada. Entretanto, na atual situação ela não será utilizada pela SES-GO. No momento, pela SES-GO, não há planejamento para usá-la. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ainda não recebeu nenhuma informação sobre a reabertura desse hospital.

Outro hospital

O Popular mostrou em março que outra unidade que está fechada também poderá ajudar no combate à doença, caso necessário. Fechado devido a processo de falência em tramitação, o Hospital Santa Genoveva poderá ser utilizado pelo Estado durante a pandemia do novo coronavírus. Localizada em Goiânia, a unidade foi desativada há mais de três anos, mas teve suas instalações preservadas. Por isso, pode ser útil para o atendimento a pacientes com a Covid-19, segundo o juiz Átila Naves Amaral, que proferiu a decisão. A determinação, segundo o juiz, não prejudicará os credores da massa falida.