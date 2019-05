Cidades Hospital Goiânia Leste emite nota para destacar medidas junto à empresa que presta serviço em UTI A direção da unidade de saúde onde a jovem de 21 anos foi abusada sexualmente por um técnico em enfermagem informou que mantém parceria há oito anos com a organização

O Hospital Goiânia Leste (HGL), localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia, emitiu nota na manhã desta quinta-feira (30) para comentar o caso de abuso sexual registado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 17 deste mês. A direção fez questão de ressaltar que, apesar de usarem o espaço físico do HGL, a Organização Goiana de Terapia Inten...