Cidades Hospital Geral de Palmas agora tem pregos na parede para “internar” pacientes em pé Imagens mostram pacientes recebendo em pé medicamento pendurado em suportes nas paredes dos corredores do hospital

A segunda-feira (2), amanheceu com o Hospital Geral de Palmas (HGP) “inovando” no atendimento aos pacientes. Além de lotar corredores de maca, agora a unidade instalou “pregos” nas paredes para “acomodar” os doentes em pé. Mais uma imagem controversa diante do cenário em que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) tem tentado faturar a ideia de que o HGP está ...