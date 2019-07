Cidades Hospital fará DNA de bebês trocados em Trindade Teste será considerado oficial para confirmar exame realizado por família. A Polícia Civil investiga o caso e funcionários do Hutrin devem ser ouvidos ao longo desta semana

As duas famílias envolvidas na troca de recém-nascidos no Hospital de Urgência de Trindade (Hutrin) já estão identificadas e foram ouvidas na manhã deste sábado (26) pelo delegado responsável pelas investigações, André Fernandes. A previsão agora é que durante esta semana ele ouça mais pessoas envolvidas no caso, como funcionários do hospital. Advogado dos pais de um ...