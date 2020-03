Cidades Hospital do Servidor, que atenderá eventuais pacientes com coronavírus, finalizou obras em fevereiro Local será equipado em caráter de urgência para receber possíveis pacientes infectados com o novo coronavírus em Goiás

Atualizada às 13h33 As obras do Hospital do Servidor Público do Estado de Goiás foram concluídas em fevereiro de 2020, conforme cronograma que havia sido anunciado. A afirmação é do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado (Ipasgo) e agora o local será equipado, em caráter de urgência para tratar e isolar possíveis pacientes infectados com o novo co...