Cidades Hospital do Câncer em Inhumas recebe nome de Francisco Camargo, pai da dupla Zezé e Luciano Dona Helena, mãe da dupla, também foi surpreendida quando o médico e diretor Wagner Miranda anunciou que está construindo uma unidade feminina com o seu nome

O cantor e compositor Zezé Di Camargo e sua mãe, dona Helena, foram surpreendidos com uma homenagem ao pai do artista, durante a inauguração do Hospital do Câncer, em Inhumas, na tarde de quinta-feira (16). A policlínica foi batizada de “Hospital do Câncer de Goiás Francisco Camargo”, nome do patriarca da família Camargo, que morreu em novembro de 2020. O artista é e...