Cidades Hospital diz que ainda não foi notificado para transferência de João de Deus Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou que o telegrama do Superior Tribunal de Justiça com a decisão já está na mesa da juíza Rosângela Rodrigues

O Instituto de Neurologia de Goiânia (ING) informou, em nota, na manhã desta quinta-feira (6) que ainda não foi comunicado sobre a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou o retorno de João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, à prisão. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) informou que o telegrama d...