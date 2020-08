O MPF (Ministério Público Federal) enviou ofício ao Hucam (Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes), de Vitória (ES), para pedir explicações sobre negativa da equipe à realização de aborto na menina de 10 anos que engravidou após ter sido vítima de estupro.

A criança é moradora de São Mateus (a 218 quilômetros de Vitória) e foi abusada sexualmente pelo tio, um homem de 33 anos que está foragido. Após a menina sentir dores abdominais e passar por avaliação médica, foi constatada gravidez de 22 semanas. A Justiça autorizou a interrupção da gestação e, depois da negativa do Hucam, a família precisou viajar a Recife (PE) para fazer o aborto. O procedimento foi realizado na manhã desta segunda-feira (17).

O MPF quer que a superintendente do hospital, Rita Elizabeth Checon de Freitas Silva, e o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Sérgio de Paula Vargas, expliquem o motivo de não ter realizado o procedimento.

A procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Elisandra de Oliveira Olímpio, também quer saber se o hospital e a universidade têm informações a respeito de eventual vazamento do nome e endereço da criança e de dados médicos sigilosos. Também indaga se houve eventual constrangimento, ameaça ou qualquer outro tipo de pressão a médicos ou equipe auxiliar, no sentido de não realização do procedimento.

O MPF-ES deu prazo até as 17h de quinta-feira (20) para o Hucam e a Ufes responderem.

Ainda na noite de domingo (16), grupos religiosos e conservadores nos costumes se mobilizaram contra a realização do aborto. O procedimento é autorizado pela legislação brasileira em três situações: quando a gravidez decorre de estupro; quando há riscos à vida da mulher; ou quando o feto é anencéfalo.

Houve protestos em frente à maternidade onde a menina foi internada e a Polícia Militar precisou intervir. A extremista Sara Winter chegou a publicar em suas redes sociais os dados da criança e o endereço do hospital onde ela realizou o aborto. O ato viola o Artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura a preservação da identidade da criança. As publicações foram apagadas após determinação judicial.