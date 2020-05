O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) tem 126 profissionais de saúde afastados por suspeita ou confirmação de contaminação do novo coronavírus (Covid-19). Desse total, 56 testaram positivos para o novo coronavírus. A unidade, que é uma das principais do Estado, vai passar por uma desinfecção para tentar conter o surto. Até a próxima segunda-feira, 50 profissionais substitutos devem ser contratados.

Reportagem do POPULAR publicada na edição desta sexta-feira (1º) mostrou que o afastamento de tantos profissionais já está refletindo em déficit de mão de obra. O número de pacientes nas enfermarias está bem acima do adequado para a quantidade de técnicos de enfermagem, segundo o Conselho Estadual de Saúde e o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde). As entidades visitaram o hospital na manhã de quinta e constataram a situação.