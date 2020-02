Cidades Hospital de Rio Verde está apto a receber pacientes com suspeita de coronavírus Ao todo, 20 unidades que integram a Ahpaceg seguirão protocolos de atendimentos definidos pelo Ministério da Saúde

O Hospital Santa Terezinha, em Rio Verde, está entre as 20 unidades de saúde consideradas aptas em Goiás para receber pacientes com suspeita de terem contraído o novo coronavírus (COVID-19), segundo informou a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) na última quinta-feira (27) ao POPULAR. O presidente da entidade, Haikal Helou, disse que o grupo se comprometeu a seguir o protocolo defini...