Cidades Hospital de Luziânia atende 12 pacientes em primeiro dia de funcionamento Pessoas receberam orientação e foram liberadas. Unidade deve dar suporte a 1,2 milhão de habitantes da região do Entorno do Distrito Federal para casos do novo coronavírus

O Hospital de Campanha de Luziânia (HCamp), no Entorno do Distrito Federal (DF), atendeu 12 pacientes nesta quinta-feira (21), primeiro dia de funcionamento da unidade dedicada ao enfrentamento da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19). As pessoas foram atendidas, orientadas e liberadas. Até às 18 horas de ontem, ainda não havia ocorrido internação. “Entregamos n...