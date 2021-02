Cidades Hospital de Jaraguá retoma fluxo normal de atendimentos Atendimentos, cirurgias e internações já são realizadas normalmente após troca de gestão. UTI Covid intensifica ações com aumento de casos

O Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA) está com atendimento normalizado desde a substituição da Organização Social gestora, na última semana. Com a saída do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) e a entrada do Instituto CEM, foram necessárias alterações na forma de gestão, mas a unidade informa que a troca de comando foi aceita com normalidade pelas equipes m...