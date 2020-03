Duas mulheres e um homem estão internados, em estado grave, na Unidade Crítica do Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp), em Goiânia. No total, 17 pessoas já foram atendidas no hospital que recebeu o primeiro paciente na noite da última quinta-feira (26), um homem de 72 anos, esposo da mulher de 66 que foi a primeira morte confirmada por Covid-19 no Estado. Os dois são de Luziânia, no entorno do Distrito Federal.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, além do idoso de 72 anos, outros quatro pacientes estão internados em estado estável na Unidade Semicrítica. Além disso, outras cinco pessoas tiveram alta médica hospitalar com orientação de seguir o isolamento domiciliar.

Neste sábado (28), um paciente foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia por não ser do perfil do HCamp.p. Logo após às 12h deste domingo, duas mulheres passavam por avaliação médica na unidade de saúde que conta atualmente com 70 leitos críticos e 110 leitos semicrítico.

Casos em Goiás

Goiás tem 56 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) confirmados por critério laboratorial. No Estado, há 1.653 casos suspeitos em investigação. Outros 641 já foram descartados. Há o registro de um óbito de pessoa que residia em Luziânia. As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (33), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1)*, Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1).