A abertura dos leitos do Hospital de Campanha de Águas Lindas, no Entorno de Distrito Federal (DF), deverá ocorrer em maio. A previsão da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás é que a estrutura fique pronta em duas semanas, mas, após a entrega, serão necessários mais alguns dias para a instalação dos equipamentos, definição do contrato de gestão, além da contratação e treinamento de pessoas.

O hospital temporário, que começou a ser erguido nesta semana pelo Ministério da Infraestrutura, foi projetado para uma capacidade de 200 leitos de internação, sendo 40 de UTI, 160 de leitos semi-intensivos, todos eles com potencial para receber casos graves da doença causada pelo novo coronavírus 2019 (Covid-19). A pasta entregará as tendas, no padrão da estrutura construída no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, já mobiliadas com as camas. Caberá ao Estado equipar a unidade, com apoio do Ministério da Saúde.

Também ficará a cargo do Estado o custeio mensal da unidade. A gestão e colocação da mão de obra deverá ser feita por uma organização social, ainda a ser definida.

Na quarta-feira, o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, e uma equipe de técnicos da SES realizaram uma visita técnica ao local. “É uma unidade que está sendo feita a várias mãos”, afirmou, ao destacar que a prefeitura de Águas Lindas de Goiás realizou a terraplanagem do terreno e fez as adequações necessárias para estruturação do local.

Águas Lindas conta atualmente com apenas dois casos de coronavírus confirmados, sendo um deles o do secretário de Meio Ambiente do município e o outro, confirmado nesta quinta-feira (9), de uma jovem de 29 anos que trabalha em Brasília. Apesar do número baixo na cidade, a situação do Entorno como um todo preocupa o governo estadual por conta da situação do DF, que conta com uma das maiores taxas de infecção do País.

O prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango, destacou que a unidade deverá atender, em um primeiro momento, todos os municípios vizinhos e que a abertura dos leitos será gradual, de acordo com a demanda. “Até que se instalem os hospitais previstos para Formosa e Luziânia, Águas Lindas vai atender todo o Entorno. Quando os outros dois forem abertos, cada um atenderá uma região”, explicou.

Hildo afirmou que o isolamento está acontecendo na cidade, mas destacou que “há aquelas pessoas que trabalham em Brasília, na construção civil, como profissionais de saúde, ou em redes de supermercados e outros serviços que estão funcionando normalmente”. No entanto, de acordo com ele, a maior preocupação atualmente da prefeitura é com os bancos. “Hoje as filas estavam enormes nas agências, mesmo tendo orientação para que as pessoas mantivessem uma certa distância, muitos não respeitam”, explicou o gestor municipal.