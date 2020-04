Com Vitor Monteiro

Inaugurado em 26 de março, o Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp), em Goiânia, registrou 11 mortes de pacientes até esta quinta-feira (9). De acordo com boletim divulgado nesta data, uma das vítimas teve resultado negativo para a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) e as outras dez permanecem como suspeitas para a doença.

Dentre as pessoas que morreram, 81% tinham como origem cidades do interior do Estado, enquanto 19% residia em Goiânia. Apenas 10% das vítimas eram mulheres.

Em matéria publicada na edição desta quinta-feira (8), o POPULAR mostrou que, em 11 dias, o HCamp atendeu 135 pacientes. Destes, 96 já receberam alta médica. Vinte casos foram descartados para a Covid-19 e seis pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde com outras patologias.