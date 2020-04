Em boletim divulgado, na manhã desta segunda-feira (6), subiu para oito as mortes no Hospital de Campanha de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (HCamp) em Goiânia. Desde total, sete mortes são suspeitas para o novo coronavírus e aguardam os resultados dos exames do Laboratório Central (Lacen). A primeira morte testou negativo para Covid-19. As idades e as cidades de origem das duas mortes recentes não foram divulgadas.

Segundo a assessoria da unidade, 88% dos pacientes que morreram foram transferidos do interior de Goiás e são do sexo masculino. Das oito mortes, 38% estão acima dos 70 anos e estão inseridos no grupo de risco da pandemia da Covid-19.O número de pacientes internados nas unidades críticas e semicríticas não foram divulgados.