Hospital de Campanha de Rio Verde recebe o primeiro paciente com suspeita de coronavírus

No segundo dia de funcionamento, o Hospital de Campanha (HCamp) de Rio Verde recebeu nesta terça-feira (28) o primeiro paciente com suspeita do novo coronavírus (Covid-19). Um homem, de 77 anos, com comorbidade, apresentou sintomas leves e procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A regulação então encaminhou o paciente ao Hcamp, onde ele ficará internado à e...