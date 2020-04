O Hospital de Campanha (HCamp) de Rio Verde, localizado no Sul do Estado, entrará em funcionamento na próxima segunda-feira (27). Na manhã deste sábado (25), a prefeitura do município divulgou, em suas redes sociais, informações sobre a conclusão da construção, iniciada no último dia 17 e finalizada em uma semana. A unidade, feita com estruturas modulares, oferecerá cem leitos hospitalares destinados a pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

De acordo com a administração local, o HCAmp dará apoio ao hospital municipal, que oferece 46 leitos de enfermaria e 36 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). Na última quinta-feira (23), o secretário de Saúde de Rio Verde falou ao POPULAR sobre o perfil da unidade.

“Será um hospital de passagem, com quartos com suporte de oxigênio, aparelhos de urgência e emergência, para caso de necessidade, como problema cardíaco. A unidade servirá para acompanhamento de pacientes por, no máximo, 48 horas. Após este período, ou (o paciente) recebe alta e vai para casa ou será encaminhado para internação no hospital de referência (Hospital Municipal)”, disse ele, que chegou a dizer à reportagem que a inauguração ocorreria neste sábado, mas a nova data foi anunciada pela prefeitura.

Para a construção do hospital, houve o investimento de cerca de R$ 2 milhões, com recursos oriundos da cidade. No local, atuarão entre 90 e 100 funcionários, dentre equipes médica, clínica e de limpeza.

O HCamp de Rio Verde foi o primeiro a ser concluído dentre os destinados ao atendimento a pacientes com Covid-19. O Estado deve contar também com unidades em Anápolis, Entorno do Distrito Federal, Itumbiara, Jataí, Porangatu e São Luís de Montes Belos.