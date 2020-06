Atualizada às 12h19.

O Hospital de Campanha (HCmap) de Porangatu registrou na madrugada desta quarta-feira (10) a primeira morte por Covid-19. A paciente é uma idosa de 74 anos sem comorbidades comprovadas. A mulher foi enterrada nesta manhã no Cemitério Municipal da cidade.

Secretária de saúde do município, Carla Marques, explicou que a pasta está acompanhando todos que relataram ter tido contato com a idosa. As pessoas foram orientadas a ficar em isolamento e estão sendo monitoradas. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu lamentou a morte e se solidarizou com a família da mulher.

O HCamp de Porangatu foi inaugurado no último dia 29 de maio com dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o enfrentamento ao novo coronavírus (Sars-CoV-2) e 14 vagas de enfermaria. Os equipamentos vão ficar no Hospital Municipal da cidade, que foi transformado em Hospital de Campanha (HCamp).

A primeira morte pela Covid-19 do município foi em 26 de maio. Rosalina Araújo da Silva, de 65 anos, estava internada no Hospital de Campanha de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (HCamp), de Goiânia, desde o dia 19 de maio. A mulher era portadora de comorbidades cardiovasculares e histórico de acidente vascular cerebral (AVC) prévio com sequelas motoras há mais de 5 anos.