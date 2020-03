O Hospital de Campanha para o enfrentamento do coronavírus em Goiás (HCamp) já recebe equipes de profissionais que deverão atuar na unidade. A confirmação foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, por meio de vídeo. “Nosso HCamp, Hospital de Campanha para enfrentamento do novo coronavírus, está praticamente pronto. Os trabalhadores estão sendo treinados para que, assim que a população necessitar desse hospital, o ter em completa disposição para enfrentamento dessa grande pandemia”, afirmou na gravação.



Ismael Alexandrino falou também sobre a capacidade de atendimento do HCamp, além de detalhar a aparelhagem já instalada e que será usada no hospital, que será gerido pela Associação Goiana de Integralização e Reabilitação (Agir).

“Temos capacidade de chegar a 222 leitos, já temos 201 preparados. São dezenas de ventiladores mecânicos, no caso de necessidade por insuficiência respiratória grave, para paciente de insuficiência respiratória. (Estão instalados também) Em torno de 70 monitores multiparamétrico, com capnógrafo, tudo de última geração, todos com módulos de pressão arterial invasiva, bem como uma estrutura dedicada para diagnóstico também, tanto coleta laboratorial. Duas tomografias que serão dedicadas, sendo que uma já está funcionando, ultrassom, beira-leito dedicado, ecocardiograma, raio-x digital, e, sobretudo, fluxo unidirecional”, detalhou o Secretário de Estado da Saúde de Goiás.