Atualizada às 11h21.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), durante entrevista transmitida ao vivo no site do POPULAR na manhã desta terça-feira (12) contou que o Hospital de Campanha (HCamp) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal (DF), deve ser entregue sem os 40 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Nós o receberemos, mas é de longe o que esperávamos do compromisso inicial”, afirmou.

O HCamp tem capacidade projetada para 200 leitos, sendo 40 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Caiado explicou que a equipe de médicos e estrutura parte que cabia ao Estados estão prontas.

Caiado afirmou ainda que o novo decreto, que deve ser publicado nesta quarta-feira (13), atingirá todos os 246 municípios goianos, mas as ações serão priorizadas nos 30 municípios com maior incidência de casos do novo coronavírus (SARS-Cov-2).

Em relação ao isolamento social, Caiado afirmou que “37% não é nada para quem já foi referência de isolamento no País”, e informou que o novo decreto será mais restritivo. No entanto, as drogarias, hospitais, mercados, hipermercados – desde que isole as outras partes deixando apenas a área de alimentos ofertada aos cidadãos, e as indústrias de atividades essenciais continuarão.