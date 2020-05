Atualizada às 12h29.

Durante entrevista transmitida ao vivo no site do POPULAR na manhã desta terça-feira (12) o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) contou que o Hospital de Campanha (HCamp) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal (DF), deve ser entregue no dia 21 de maio sem os 40 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Nós o receberemos, mas é de longe o que esperávamos do compromisso inicial”, afirmou sobre a parceria com os Ministérios da Saúde e da Infraestrutura. O HCamp tem capacidade projetada para 200 leitos, sendo 40 de UTI. Caiado explicou que a equipe de médicos e a estrutura, a parte que cabia ao Estado, estão prontos para entrar em operação.

De acordo com Ronaldo Caiado, o novo decreto que vai tratar do isolamento social, que deve ser publicado nesta quarta-feira (13) ou quinta-feira (14), atingirá todos os 246 municípios goianos, mas as ações serão priorizadas nos 30 municípios com maior incidência de casos do novo coronavírus (SARS-Cov-2).

Em relação às restrições de mobilização social, Caiado afirmou que “37% não é nada para quem já foi referência de isolamento no País”, e informou que o novo decreto será mais restritivo, mas evitou informar um prazo de duração. No entanto, as drogarias, hospitais, mercados, hipermercados – desde que isole as outras partes deixando apenas a área de alimentos ofertada aos clientes, e as indústrias de atividades essenciais, vão continuar funcionando.

O democrata disse ainda que foi formado um grupo com três especialistas e estes serão enviados aos Estados Unidos para lá verificar a qualidade dos respiradores e se eles atendem aos pacientes com Covid-19. Caiado informou que a viagem será o mais breve possível, mas depende de trâmites burocráticos, como a autorização para o trio entrar no país da América do Norte.

De acordo com o governador, a aquisição dos respiradores deve ser feita com cautela para evitar situações desagradáveis como ocorridas em outros Estados. “Se compra, apanha porque comprou, se não compra apanha porque não comprou. “Eu quero sofrer todas as críticas, mas com a consciência de que nós salvamos vidas e não fomos irresponsáveis”, disse.

Outro ponto abordado na entrevista foi a possibilidade de fechar ou não novamente as igrejas. Caiado informou que nesta tarde terá reuniões com o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e depois com pastores, onde o assunto será conversado.

O governador também informou que o novo decreto de Goiás não deve colocar salões de beleza, academias e barbearias entre as atividades essenciais como fez o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um decreto publicado nesta segunda-feira (11).

Ao final, Caiado pediu a compreensão e ajuda da população neste momento. “Não podemos amanhã imaginar que Goiás vai para o hall dos estados ou das cidades em colapso em relação de oferta ao atendimento às pessoas com coronavírus”.