Cidades Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás é inaugurado Solenidade conta com a presença do Governador Ronaldo Caiado (DEM) e também do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (5). A solenidade conta com a presença do Governador Ronaldo Caiado (DEM) e também do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), além de diversas autoridades. O HCamp de Águas Lindas abriga 200 leitos hospitalares montados, sendo 10 deles de Unid...