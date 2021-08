Cidades Hospital de Câncer de Goiás será construído em área equivalente a 16 campos de futebol Previsão é de que a unidade comece a ser construída no próximo ano para atendimento de abrangência geral em tratamento oncológico

O Hospital de Câncer de Goiás será construído em uma área de 136,4 mil metros quadrados, equivalente a 16 campos de futebol. A estrutura que já tem projeto finalizado deve começar a ser erguida no próximo ano, conforme afirmou o governador Ronaldo Caiado (DEM) no sábado (28). A intenção do governo estadual é de que o hospital se torne referência nacion...