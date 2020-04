Atualizada às 13h31.

Um corredor de profissionais saudou com muitas palmas o primeiro paciente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), em Goiânia, curado da Covid-19. O paciente é um homem, mas não há informações de quanto tempo ele ficou no hospital e em qual cidade ele mora.

O paciente cruzou o corredor em uma cadeira de rodas enquanto os profissionais além das palmas desejavam que ele fosse embora com Deus.

Na tarde desta quarta-feira (15), a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) atualizou os dados do novo coronavírus e confirmou o número apresentado pelo Ministério da Saúde de 304 casos confirmados, com 15 mortes pela infecção.

Do total de infectados, 165 são homens e 139 são mulheres. No Estado ainda existem 4.106 casos suspeitos em investigação. Só em Goiânia, o número de casos chegou nesta quarta-feira a 177 registros. Desse total, 97 são homens e 80 são mulheres.