A calçada do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) amanheceu lotada nesta terça-feira (17). Crianças, idosos, jovens, a maioria usando máscaras em busca de atendimento eletivo e de urgência. A recomendação, entretanto, é de que o atendimento inicial, em casos de suspeita de Covid-19, seja realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na unidade hospitalar, consultas e exames devem ser desmarcados a partir da próxima semana.

Diretor do HC-UFG, José Garcia Neto afirma que a partir da próxima semana, alguns exames e consultas que não são considerados emergenciais devem ser desmarcados. “Quem tiver agendamento deve ligar antes de se dirigir à unidade. Em nosso site também estamos disponibilizando atualizações o tempo todo. As mudanças estão acontecendo o tempo todo e nosso objetivo é avisar tudo que pudermos e parando exames e consultas que podem esperar alguns dias. Não é cancelamento. Estamos apenas adianto”, completou.

O diretor afirmou que o HC também está diminuindo a quantidade de funcionários no serviço administrativo. Além disso, disse que em casos suspeitos para o novo coronavírus a indicação é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa. “O Hospital das Clínicas não é o local ideal. Não temos estrutura formada para isso e é preciso que a procura seja realizada para locais certos. Vamos nos preparar e abrir vagas para possíveis casos de coronavírus", afirmou.

Nesta segunda-feira (16), o secretário de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino afirmou que além dos leitos já previstos no Hospital do Ipasgo, que somam 222, podem ser liberados ainda 300 leitos individuais nas novas instalações do Hospital das Clínicas Segundo Ismael, o tema foi tratado com o reitor da universidade, Edward Madureira e o diretor do HC, José Garcia Neto.